السوق الموازية تصعد 211 نقطة بتداولات 51 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "كير" بنحو 17 في المائة، ليغلق عند 100 ريال، يليه موبي 13 في المائة مغلقا عند 84 ريالا، وحل ثالثا سهم ألف ميم ياء 7.6 في المائة إلى 44.25 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الرعاية المستقبلية" بنحو 10 في المائة ليقفل عند 133 ريالا، ثم أمواج الدولية بـ 3.8 في المائة، حيث أغلق عند 100.60 ريال، وحل ثالثا سهم جاز 3.7 في المائة ليبلغ 73 ريالا.
وكان الأعلى تداولا سهم كير بقيمة 18 مليون ريال، يليه سهم أكاديمية التعلم بنحو 6.8 مليون ريال، وحل ثالثا "فاديكو" بـ 5.3 مليون ريال.
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