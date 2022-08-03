ارتفاع الأسهم الأمريكية قبل بيانات نشاط الخدمات

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد يومين من التراجع إذ تحول التركيز إلى بيانات نشاط الخدمات المقررة الإعلان عنها وقت لاحق من الجلسة بحثا عن مزيد من القرائن على صحة الاقتصاد، في حين ارتفعت أسهم باي بال بعد رفع توقعاتها.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 118.04 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 32514.21 عند الفتح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.77 نقطة أو 0.41 في المئة، إلى 4107.96 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 85.12نقطة، أو 0.69 في المئة، إلى 12433.87 نقطة