نوفاك: الطلب على النفط ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة روسيا-24 التلفزيونية الحكومية إن الطلب العالمي على النفط انتعش تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بعد أن اتفق أعضاء تكتل أوبك+ على زيادة الإنتاج المستهدف بشكل طفيف الشهر المقبل.

وأضاف نوفاك أن الشكوك لا تزال تكتنف السلاسل اللوجستية مع احتمال تفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19، وقال إن روسيا والسعودية، وهما لاعبان رئيسيان في اتفاق تنسيق إنتاج النفط، تخططان لعقد اجتماع حكومي في أكتوبر تشرين الأول.