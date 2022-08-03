الاتصالات السعودية تدعو مساهميها للتصويت على زيادة رأس المال 30 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك في 30 أغسطس.

وسيتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي اس تي سي بمبلغ إجمالي للزيادة هو 30 مليار ريال، أي أن رأس المال قبل الزيادة 20 مليار ريال ، وسيصبح رأس المال 50 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها(150%). فيما سيكون عدد الأسهم قبل الزيادة 2 مليار سهم، سيرتفع ليصبح 5 مليار سهم بعدها.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح (1.5) سهم لكل (1) سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.