بعد نجاح تجربة السفينة الأولى .. 3 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية يوميا

قال مسؤول تركي كبير إن ثلاث سفن قد تغادر الموانئ الأوكرانية يوميا بدلا من سفينة واحدة في اليوم، بعد أن نجحت أول سفينة تحمل حبوبا في مغادرة ميناء أوديسا وتم السماح لها بالمرور عبر مضيق البوسفور بعد عمليات التفتيش، وفقا لرويترز.

تمكنت السفينة الأولى، "رازوني"، من الإبحار بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.