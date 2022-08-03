رئيس سريلانكا : سنقدم خطة لصندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الديون

صرح رئيس سريلانكا اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم خطة لإعادة هيكلة الديون لصندوق النقد الدولي، ترمي لإتمام حزمة إنقاذ للخروج من أزمتها الاقتصادية.

وقال رانيل ويكريميسنجه، "نتوقع إنهاء مفاوضات على مستوى الموظفين بسرعة وبنجاح"، في إشارة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أثناء إلقاء كلمة أمام دورة برلمانية جديدة.

وتم انتخاب رانيل ويكريميسنجهفي تصويت برلماني في 20 يوليو الماضي، لشغل فراغ تركه جوتابايا راجاباكسا الذي فر من البلاد وسط تظاهرات عامة، وقال "بدأت عملية إتمام خطة هيكلة الديون بالتعاون مع شركة لازارد وكليفورد تشانس التي تضم خبراء ماليين وقانونيين دوليين".

وأضاف، سيتم تقديم تلك الخطة لصندوق النقد وستبدأ المفاوضات مع الدول التي قدمت مساعدات القروض، بالإضافة للدائنين من القطاع الخاص للوصول لاتفاق جماعي، وقد علقت حكومة سريلانكا بشكل مؤقت مدفوعات الديون الأجنبية في 12 أبريل الماضي بسبب قلة الاحتياطي الأجنبي للضروريات.

وأدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى نقص حاد في الوقود والأدوية والأغذية عبر البلاد، ما أسفر عن طوابير طويلة، وأعقب ذلك تظاهرات شعبية أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا في 9 مايو الماضي، ثم شقيقه الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا في 13 يوليو الماضي.