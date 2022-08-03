"رولز رويس" تبيع "آي.تي.بي" لصناعة المحركات الهوائية مقابل 1.83 مليار دولار

أعلنت شركة "رولز رويس هولدينجز" البريطانية للطيران والدفاع اليوم أن الحكومة الإسبانية وافقت على بيع الشركة الإسبانية لصناعة المحركات الهوائية "آي.تي.بي إيرو" إلى كونسورتيوم من المستثمرين بقيادة شركة الاستثمار الأمريكية الخاصة"بين كابيتال برايفت إيكويتي".

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 1.8 مليار يورو(1.83 مليار دولار) في الأسابيع المقبلة.

ويكمل بيع الذراع الإسبانية للشركة، الذي تم الإعلان عنه في 27 سبتمبر 2021، برنامج البيع، الذي تم الإعلان عنه في 27 أغسطس 2020، لجمع عائدات بقيمة 2.4 مليار يورو على الأقل.

وعند الإنتهاء من اتمام الصفقة، سيتم استخدام عائدات البيع - باستثناء أي نقود تحتفظ بها شركة "رولز رويس"، بقيمة نحو 1.7 مليار يورو، للمساعدة في إعادة بناء الميزانية العمومية للشركة، بهدف العودة إلى محفظة ائتمان بدرجة استثمارية، على المدى المتوسط.