الأسهم اليابانية ترتفع مع اقبال المستثمرين على الشركات ذات الأرباح القوية

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الأربعاء ليعوض خسائر الجلسة السابقة مع اقبال المستثمرين على أسهم دايكن إندستريز وشركات أخرى سجلت أرباحا قوية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.53 في المائة إلى 27741.90 نقطة بعدما انخفض 1.42 في المائة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة يومية في ثلاثة أسابيع. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المائة إلى 1930.77 نقطة.

وقال ماكي ساوادا، الخبير بشركة نومورا للأوراق المالية لرويترز: "بحث المستثمرون عن الأسهم التي حققت نتائج أرباح إيجابية مما أعطى دفعة للسوق اليابانية.. كما أنهم اشتروا أسهما بعد انخفاض الجلسة السابقة".

وقفز سهم دايكن إندستريز 3.96 في المائة بعدما رفعت شركة تصنيع أجهزة التكييف توقعاتها. كما ارتفع سهم سكك حديد غرب اليابان 3.47 في المائة بعد نشر أرباحها التشغيلية الفصلية.

وارتفع سهم سانريو 12.85 في المائة بعد أن رفع مالك العلامة التجارية هيلو كيتي توقعاته الاقتصادية وتوقعات توزيع الأرباح.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 0.96 في المائة. كما ربح سهم سوفت بنك المستثمر في مجال التكنولوجيا 0.84 في المائة.

فيما خسر سهم نينتندو لصناعة الألعاب 1.9 في المائة وكان الأسوأ أداء بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس، يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية الذي انخفض 1.81 في المائة.

وارتفع 108 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 111.