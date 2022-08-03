لبنى العليان : ساب يحقق 2,086 مليون ريال صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال النصف الأول

أعلنت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني، أن أداء البنك في الربع الثاني من 2022، استمر في البناء على إنجازات 2021 وبداية 2022.

وحقق البنك صافي دخل بلغ 2,086 مليون ريال، لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، مقارنة بصافي دخل قدره 1,889 مليون ريال للفترة نفسها من 2021، بزيادة قدرها 10 % ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، كما حقق البنك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، صافي دخل قدره 1,082 مليون ريال مقارنة بصافي دخل قدره 919 مليون ريال للفترة نفسها من 2021، بزيادة قدرها 18 %.

وأشارات، إلى أن إجمالي دخل العمليات بلغ 4,402 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة قدرها 12 % عن نفس الفترة من 2021.

بلغ صافي دخل العمولات الخاصة 3,132 مليون ريال بزيادة قدرها 8 % وبلغ صافي دخل الأتعاب والعمولات 651 مليون ريال بزيادة قدرها 13 %. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي أرباح صرف العملات 359 مليون ريال، بزيادة قدرها 34 %. وأضافت "نتوقع أن نستمر على هذا الأداء خلال 2022، بالإضافة إلى المزيد من التحسن في قاعدة إيراداتنا مع الأخذ بالإعتبار أسعار الفائدة الحالية".

على الرغم من الزيادة في مخصصات خسائر الإئتمان المتوقعة في الربع الثاني، فإن التكلفة الإجمالية للمخاطر منذ بداية العام وحتى تاريخه لا تزال أقل من النطاق المتوقع. وقد أدى كل هذا بجانب استمرار الإدارة القوية للمصاريف إلى زيادة العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 10 % في الربع الثاني.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة البنك أن حقوق المساهمين بلغت 54 مليار ريال، مقارنة بـ 53 مليار ريال للفترة نفسها من 2021، بزيادة قدرها 2 %. علاوة على ذلك، تجاوز إجمالي الأصول 300 مليار ريال لأول مره في تاريخ البنك، حيث بلغ 303 مليار ريال، بزيادة قدرها 11 %. وبلغت محفظة التمويل للبنك 176 مليون ريال، بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وارتفعت ودائع العملاء إلى 207 مليار ريال ، بزيادة قدرها 11 %.

وأكدت لبنى العليان أن النمو مستمر على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن القطاع المصرفي السعودي تجاوز هذه الظروف بمرونة عالية خلال الربع الثاني. واصل التقدم في تمويل المشاريع الكبيرة بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بمشروع نيوم، وكذلك التطور في قطاع الطاقة، كما استمر قطاع مصرفية الشركات في البنك تنمية أصوله خلال الربع الثاني، إمتدادا للفترات السابقة. فيما ظل أداء مصرفية الأفراد قوياً مع استمرار النمو في محفظة التمويل العقاري، كما حافظ البنك على أداء قوي في منتجات التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان.

وأضافت "خلال الربع الثاني، حصل ساب على لقب "أفضل بنك في السعودية 2022" من مجلة جلوبال فاينانس، وهي جائزة تستند الى مجموعة واسعة من المعايير بما في ذلك الربحية والنطاق الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال وابتكار المنتجات. كما هو الحال دائمًا، يسعدنا الحصول على تقدير خارجي لتطوراتنا وابتكاراتتا وأدائنا المالي".

وشكرت لبنى العليان عملاء ساب على ثقتهم وولائهم ، كما شكرت موظفيه وإدارته العليا وأعضاء مجلس إدارته لتفانيهم في الوفاء بالوعود والالتزامات لمواجهة التحديات الصعبة. وأخيرا، أعربت عن امتنان بنك ساب للبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى على رؤيتهم وتوجيهاتهم ودعمهم الدائم.