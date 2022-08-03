«صندوق الاستثمارات» يضخ 1.125 مليار ريال في صندوق عماني للبنية الأساسية

أعلن الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية "ركيزة"، الذي يدار بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة إكويتيكس، حصوله على التزام رأسمالي بقيمة 1.125 مليار ريال سعودي "115 مليون ريال عماني"، من صندوق الاستثمارات العامة.ويعد صندوق "ركيزة" صندوقا للأسهم الخاصة، ومستثمرا في مشاريع البنية الأساسية، حيث يستهدف الاستثمار في السعودية وعمان، مركزا على قطاعات الطاقة المتجددة، والكهرباء والمياه، والبنية الأساسية للخدمات الاجتماعية، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية.ويعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيرا في العالم، والمحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة.ويأتي هذا الاستثمار تجسيدا لأهداف الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، وإطلاق فرص واعدة في المملكة تسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.وقال منير المنيري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية، "نسعد بإعلان شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تتشارك رؤى عمان والمملكة فيما يتعلق بدعم تخصيص المرافق والبنى الأساسية، ويشكل عاملا أساسيا لنجاح استراتيجية الاستثمار في ركيزة فيما يتعلق بتعزيز نمو سوق رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخصخصة".وأضاف "كما نفخر في صندوق ركيزة بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة الذي سيعمل على تعزيز وتعظيم القيمة الاستراتيجية لأصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة".من جانبه، قال هيو كروسلي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لإكويتيكس، "سررنا بحصولنا على الالتزام الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة، مستكملين بذلك شراكتنا مع أبرز المؤسسات الاستثمارية لتحقيق التزاماتنا الأوسع من أجل تحقيق رؤية شركتنا".وأضاف "نحن مستمرون في استثماراتنا وتطويرنا لمشاريع البنية الأساسية، كما يعد هذا الاستثمار إضافة وتطورا كبيرا في تاريخ صندوق ركيزة، ونتطلع إلى مزيد من النمو في المنطقة".وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.ومنذ عام 2015 تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة أكثر من 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، كما يقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسس الصندوق 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب إيجاد أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021.ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق، بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، إلى تمكين عديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي.كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثمارية للمملكة عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع عديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، ما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030.وابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسة الموكلة إليه التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفاعلية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.