الأسهم السعودية تعود لسيطرة القوى البيعية .. عكست اتجاهها بعد 5 جلسات من المكاسب

تراجعت الأسهم السعودية بعد خمس جلسات من المكاسب، لتفقد أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف مغلقة عند 12310 نقاط فاقدة 28 نقطة ما يعادل 0.23 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة ليغلق عند 1707 نقاط.ولم تستطع السوق أن تسجل مكاسب أثناء الجلسة، لتبقى تحت سيطرة القوى البيعية، وفي نهاية الجلسة استطاعت أن تعوض جزءا من خسائرها وزاد ذلك في جلسة المزاد، فارتفعت 28 نقطة مع تداولات 447 مليون ريال. ورغم تلك الضغوط فقد حافظت السوق على مستوياتها فوق 12200 نقطة، ما يبقي فرص التماسك أو العودة للارتفاع.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12334 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12221 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12310 نقاط خاسرا 28 نقطة بنحو 0.23 في المائة. وارتفعت السيولة 2 في المائة ما يعادل 152 مليون ريال، لتصل إلى 7.8 مليار ريال، بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 210 ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة بنحو 12 ألف صفقة عند 432 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع الإعلام والترفيه 1.28 في المائة، ثم إدارة وتطوير العقارات بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا المرافق العامة متراجعا 1 في المائة، وتصدر القطاعات المرتفعة السلع طويلة الأجل بما يعادل 2.3 في المائة، يليه الخدمات التجارية والمهنية 1.83 في المائة، وحل ثالثا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بـ 0.91 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 21 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه البنوك 19 في المائة بنحو 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا السلع الرأسمالية 6 في المائة بـ 501 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا بحر العرب بـ 10 في المائة ليبلغ 88 ريالا، يليه "صادرات" 7.7 في المائة ليصل إلى 41.80 ريال، وحل ثالثا سهم صدر بنحو 7 في المائة حيث بلغ 48.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا بنك الجزيرة بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 24.28 ريال، يليه "أسمنت نجران" بـ 4.4 في المائة ليبلغ 14.66 ريال، وحل ثالثا سهم الرياض التعمير 3.2 في المائة مغلقا عند 22.74 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم بنك الجزيرة بقيمة 450 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 447 مليون ريال، وحل ثالثا سهم بحر العرب بـ 397 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية