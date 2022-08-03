«نمو» تضيف 44 نقطة بتداولات 40 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية «نمو» 44 نقطة بنحو 0.21 في المائة لتنهي الجلسة عند 21547 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 29 في المائة بنحو 16 مليون ريال لتصل إلى 40 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1.7 في المائة ما يعادل 12 ألف سهم إلى 696 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 19 في المائة بـ 446 صفقة لتصل إلى 2.8 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة الرعاية المستقبلية بنحو 26 في المائة ليغلق عند 148 ريالا، يليه أمواج الدولية 7.6 في المائة مغلقا عند 104.60 ريال، وحل ثالثا "آيكتك" 7.2 في المائة ليبلغ 136.20 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة عزم بنحو 5 في المائة ليقفل عند 172.80 ريال، ثم لدن بـ 2.8 في المائة حيث أغلق عند 13.86 ريال، وحل ثالثا "فش فاش" 2 في المائة منهيا التعاملات عند 176.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم كير بقيمة 6.3 مليون ريال، يليه سهم أكاديمية التعلم بنحو 5.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم أمواج الدولية بـ 4.7 مليون ريال.