«نمو» تضيف 44 نقطة بتداولات 40 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة الرعاية المستقبلية بنحو 26 في المائة ليغلق عند 148 ريالا، يليه أمواج الدولية 7.6 في المائة مغلقا عند 104.60 ريال، وحل ثالثا "آيكتك" 7.2 في المائة ليبلغ 136.20 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة عزم بنحو 5 في المائة ليقفل عند 172.80 ريال، ثم لدن بـ 2.8 في المائة حيث أغلق عند 13.86 ريال، وحل ثالثا "فش فاش" 2 في المائة منهيا التعاملات عند 176.40 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم كير بقيمة 6.3 مليون ريال، يليه سهم أكاديمية التعلم بنحو 5.7 مليون ريال، وحل ثالثا سهم أمواج الدولية بـ 4.7 مليون ريال.
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