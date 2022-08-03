مستوى قياسي لديون الأسر الأمريكية .. 16.15 تريليون دولار وسط تضخم متزايد

ارتفعت ديون الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 16.15 تريليون دولار في الربع الثاني، مدفوعة في أغلبها بقفزة قدرها 207 مليارات دولار في القروض العقارية، بينما زاد المستهلكون الاقتراض للتعامل مع تضخم متسارع.وبحسب تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، زادت الديون العقارية إلى 11.39 تريليون دولار بنهاية حزيران (يونيو).وبدأ البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في مارس مع تخارجه من السياسات النقدية التيسيرية، التي ظلت سارية خلال أسوأ مراحل جائحة كوفيد - 19 لحماية اقتصاد عانى بشدة جراء إغلاقات وإجراءات حماية أخرى.وقال التقرير الصادر من فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: إن إجمالي ديون الأسر الأمريكية الآن مرتفع بأكثر من تريليوني دولار عما كان في الربع الرابع من 2019، قبيل بدء الجائحة.من جهة أخرى، تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال يونيو إلى أقل مستوى له منذ تسعة أشهر، ما يشير إلى تراجع حدة نقص العمالة بدرجة ما في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وزارة العمل الأمريكية القول: إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال يونيو إلى 10.7 مليون وظيفة مقابل 11.3 مليون وظيفة خلال مايو.وأضافت أن انخفاض العدد بمقدار 605 آلاف وظيفة خلال شهر، هو الأكبر منذ أبريل 2020. في الوقت نفسه انخفض عدد الوظائف عن توقعات كل المحللين الذين استطلعت "بلومبيرج" رأيهم.وقال روبرت فريك المحلل الاقتصادي في "نافي فيدرال كريديت يونيون" في تقرير: "إن تراجع عدد الوظائف الخالية قد يعني تفجر فقاعة قوائم الوظائف الخالية مع تباطؤ الاقتصاد وليس نتيجة تراجع الطلب على العمالة".يأتي ذلك في وقت تباطأ فيه نشاط المصانع في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط علامات على انحسار في اختناقات سلاسل التوريد، وهبط مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين، ما يشير إلى أن التضخم ربما وصل إلى الذروة.وقال معهد إدارة المعروض أمس: إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى 52.8 نقطة الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020 عندما كان القطاع ينتشل نفسه من ركود أثارته جائحة كوفيد - 19. وسجل المؤشر قراءة عند 53.0 في يونيو.وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9 في المائة من الاقتصاد الأمريكي.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 52.0 نقطة.إلى ذلك، هبط الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة في يونيو مع تراجع حاد في الإنفاق على بناء المنازل لأسرة واحدة وسط ارتفاع فوائد القروض العقارية.وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول إن الإنفاق على التشييد انخفض 1.1 في المائة في يونيو بعد ارتفاعه 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن يرتفع الإنفاق على التشييد 0.1 في المائة.وعلى أساس سنوي، زاد الإنفاق على التشييد 8.3 في المائة في يونيو. وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد في القطاع الخاص 1.3 في المائة بعد زيادة بلغت 0.2 في المائة في مايو.وهبط الاستثمار في تشييد المساكن 1.6 في المائة مع تراجع الإنفاق على مشاريع المنازل لأسرة واحدة 3.1 في المائة.وتشهد سوق الإسكان في أكبر اقتصادات العالم فتورا، بينما تتسبب زيادة في فوائد القروض العقارية في تقليص القدرة الشرائية.وأظهرت بيانات أخيرا تسارع إنفاق المستهلكين في يونيو، رغم أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين بجانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ 2005. وأسهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد 1.3 في المائة في النصف الأول من هذا العام، ما يجعله على شفا الركود.وقالت وزارة العمل الأمريكية: إن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3 في المائة في الربع الأخير بعد تسارعه 1.4 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 1.2 في المائة.ويعد صناع السياسات والخبراء الاقتصاديون مؤشر تكلفة التوظيف كأحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.وواصلت المداخيل ارتفاعها بصورة ثابتة 0.6 في المائة، مقارنة بمايو، عاكسة بصورة أساسية بحسب وزارة التجارة "زيادات الأجور"، ولا سيما في الشركات الخاصة و"عائدات الملاك" مع الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار منذ بدء أزمة كوفيد - 19.في المقابل، واصلت نسبة الادخار من أصل الدخل المتوافر تراجعها إلى 5.1 في المائة، بعدما ازدادت بشكل كبير خلال تفشي الوباء تحت تأثير انحسار الإنفاق في السفر والمطاعم، ومع توزيع مساعدات حكومية، لتصل في أبريل 2020 إلى مستوى غير مسبوق قدره 33.8 في المائة.وسمحت هذه المدخرات بدعم الاستهلاك، لكن في ظل البلبلة في سلاسل الإمداد، غذت هذه النفقات تسارع التضخم، متسببة في إفراط في النشاط الاقتصادي، غير أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتباطأ ممهدا لوقف ارتفاع الأسعار.