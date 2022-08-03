حظر صيني جديد للواردات التايوانية .. 2066 شركة في لائحة تعليق الاستيراد

حظرت الصين واردات 35 شركة أغذية تايوانية تصدر لها البسكويت والمعجنات بدءا من الإثنين، في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي مع زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي.وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية أمس أن من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة "تعليق استيراد".ومن بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 ضمن "تعليق الاستيراد"، وفقا لحسابات "رويترز" بناء على بيانات التسجيل المنشورة على موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية.وقال مدير أعمال في إحدى الشركات التايوانية المتضررة من القرار "علمت بالحظر قبل أن أغادر العمل الليلة الماضية" مضيفا أنه لا يعرف سبب حظر شركته.وأضاف، رافضا نشر اسمه، أن "هناك شركات أغذية تقول إن منتجاتها رفضت في الجمارك الصينية بالفعل".وجاء قرار التعليق في الوقت الذي حذرت فيه الصين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي مرارا من الذهاب إلى تايوان، التي تقول إنها تابعة لها، في زيارة تقول بكين: إنها ستتعارض مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.وقال أحد العاملين في شركة كو يوان يي فودز لصناعة المعجنات "لاحظنا ذلك ونحاول فهم مزيد عنه".ولم يتضح ما إذا كان هناك مزيد من عمليات التعليق، لكن أكبر صادرات تايوان إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والمواد الكيماوية.وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من الأصناف، بما في ذلك أسماك الهامور والأناناس والتفاح السكري من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن آفات، وهو ما نفته تايوان بشدة.وقال مجلس الزراعة التايواني في بيان: إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة أحدث الشركات المتضررة من التعليق "قصير الأجل".وفي 2021، سجلت واردات الصين من تايوان رقما قياسيا بلغ 189 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية تايوانية.وأعلنت نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان أمس أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعدها الصين جزءا من أراضيها.وبحسب "الفرنسية"، قالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها: إن "زيارة وفد الكونجرس لتايوان تكرس التزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة في تايوان".وأكدت بيلوسي وهي أرفع مسؤول أمريكي منتخب يزور تايوان في 25 عاما، إن زيارتها لا تتعارض "بأي شكل" مع السياسات الأمريكية التي تعترف بـ "صين واحدة" ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.غير أنها قالت: إن "تضامن الولايات المتحدة مع 23 مليون شخص في تايوان هو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، بينما يواجه العالم خيارا بين الاستبداد والديمقراطية".وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تزال تعارض الجهود الأحادية لتغيير الوضع القائم" في إشارة إلى ضغوط بكين على تايوان للانضمام مجددا إلى البر الرئيس.ورفض جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض انتقادات بكين الحادة للزيارة قائلا: إنها ليست الزيارة الأولى لمشرع أمريكي إلى تايوان.وقد عدت وزارة الخارجية في بيان أن زيارة بيلوسي "بالغة الخطورة".وقال كيربي لشبكة سي. إن. إن، بعيد وصول بيلوسي إلى تايبيه، "لا يوجد انتهاك لأي قضايا تتعلق بالسيادة هنا".وأضاف لا يوجد سبب يدعو لتفجر الأمر في صراع. لا يوجد تغيير في سياساتنا. إنها "الزيارة" تتفق تماما مع ذلك.وقلل كيربي من شأن التقارير عن عبور طائرات مقاتلة صينية مضيق تايوان باتجاه الجزيرة قبل وقت قصير من هبوط طائرة بيلوسي.وقال: إن "الولايات المتحدة لن تخيفها التهديدات". وأضاف "لدينا التزامات أمنية جادة في المنطقة.. نأخذ تلك الالتزامات على محمل الجد"، مشيرا إلى أن واشنطن ستضمن أن تكون زيارة بيلوسي "آمنة".