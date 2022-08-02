"الصناعة" و "النقل" تتفقان على استغلال الرمال المترسبة حول الطرق لخلق موارد جديدة

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لاستغلال الرمال المتحركة المترسبة على الطرق كنتيجة للظروف المناخية ويترتب منها تأثير سلبي في الطرق، بحضور المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، والمهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق.

حيث تهدف لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعدين عبر زيادة العمر الافتراضي لاحتياطيات الموارد المعدنية الحالية، والمساهمة بالحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد والحد من الهدر، إضافة لخلق موارد جديدة، لتأمين خام الرمل من بيئات بديلة لترسيب الخام، وتقليل الاعتمادية على موارد خام الرمل من مجاري الأودية.

كما سيتم النظر لإمكانية الاستفادة من الخامات المعدنية "خام الرمل" الموجودة على الطرق خارج النطاق العمراني بما يحقق المحافظة على الطرق ودرء الخطر عن سالكيها، والتنسيق بين الطرفين لضمان الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية، وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات، إضافة لتسهيل وتوضيح الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص التعدينية لمقاولي وزارة النقل، كما ستتم من خلال المذكرة دراسة الفرص الممكنة، لتحقيق الاستفادة من المشاريع الحكومية ورفع مستوى الوعي لدى المقاولين والمشغلين بأهمية الخامات المعدنية وإمكانية الاستفادة منها عبر التقدم بطلب الحصول على رخصة تعدينية لاستغلالها.