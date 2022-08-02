ديون الأسر الأمريكية تتخطى الـ 16 تريليون دولار وسط تضخم متزايد

ارتفعت ديون الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 16.15 تريليون دولار في الربع الثاني، مدفوعة في أغلبها بقفزة قدرها 207 مليارات دولار في القروض العقارية بينما زاد المستهلكون الاقتراض للتعامل مع تضخم متسارع.

وبحسب تقرير البنك المركزي الأمريكي اليوم الثلاثاء، فإن الديون العقارية زادت إلى 11.39 تريليون دولار في نهاية يونيو.

وبدأ المركزي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة في مارس مع تخارجه من السياسات النقدية التيسيرية التي ظلت سارية خلال أسوأ مراحل الجائحة، لحماية اقتصاد عاني بشدة جراء إغلاقات وإجراءات حماية أخرى.

وقال التقرير، إن إجمالي ديون الأسر الأمريكية الآن مرتفع بأكثر من تريليوني دولار عما كان في الربع الرابع من 2019، قبيل بدء الجائحة.