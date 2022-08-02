11.4 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع في أسبوع

بلغ حجم إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع في السعودية خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو، أكثر من 11.4 مليار ريال، تمت عبر 147 مليون عملية.

ووفقا للبنك المركزي السعودي، تصدر قطاع المطاعم والمقاهي قائمة الأكثر إنفاقا عبر نقاط البيع بنحو 42 مليون عملية تخطت قيمتها 1.67 مليار ريال، في المقابل كان قطاع التعليم هو الأقل إنفاقا عبر نقاط البيع بـ 80 مليون ريال عبر 82 ألف عملية.

وتصدرت الرياض عدد العمليات الأكبر لنقاط البيع خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إنفاق 3.3 مليار ريال عبر 37.3 مليون عملية، فيما كانت حائل الأقل بـ 210.8 مليون ريال عبر 2.9 مليون عملية.