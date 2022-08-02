رغم التهديدات الصينية .. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل تايوان

أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لدى وصولها إلى تايوان اليوم الثلاثاء، أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت بعد وصولها إن "زيارة وفد الكونجرس تكرس التزام أمريكا الثابت بدعم الديموقراطية النابضة في تايوان".

وأكدت نانسي بيلوسي وهي أرفع مسؤول أمريكي منتخب يزور تايوان في 25 عاما، إن زيارتها لا تتعارض "بأي شكل" مع السياسات الأمريكية التي تعترف بـ"صين واحدة" ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

من جهته توعدت الصين، بشن "أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على الزيارة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقال وو تسيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في بيان استنكر فيه الزيارة إن "جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات استقلال تايوان الانفصالية".