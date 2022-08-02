الجاسر : هيئة الطرق ستعمل على استدامة البنية التحتية ورفع الكفاءة وتسهيل التنقل

أكد المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق، سيمكن الوزارة من التفرغ للقيام بدورها القيادي لمنظومة النقل، والإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بجميع أنماط النقل.

وأوضح، أن القرار يأتي ضمن حلقة مهمة لسلسلة قرارات سبق أن أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا بجميع المجالات، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية 2030، مبينا أن الهيئة ستعمل على وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على استدامة البنية التحتية لبلادنا وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عال من الكفاءة وصولا لاستمرارية ريادة المملكة عالميا في ترابط شبكة الطرق، والوصول للمرتبة 6 عالميا في مؤشر جودة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنه ورفيعة، تسهم بتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.