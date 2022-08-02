525 مليار ريال حجم الاستثمارات الصناعية في الجبيل

بلغ حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة الجبيل أكثر من 525 مليار ريال، تشكل الصناعات التحويلية نسبة عالية منها.

حيث أوضح المهندس عبدالله العيد مدير إدارة تطوير الأعمال في قطاع الاستثمار بالهيئة الملكية للجبيل، أن الهيئة تعمل وضع خطط لتعظيم هذه الاستثمارات خاصةفي قطاع صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعدات والآلات الصناعية، والصناعات الغذائية المتخصصة، وصناعات منتجات البلاستيك والمطاط الصناعي النهائية، ومنتجات الطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.

كما أكد سعي الهيئة لإطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المتنوعة، التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية، ورفع معدلات النمو في الإنتاج الصناعي لمدن الهيئة، وستساعد في تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، من بينها جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستقطاب الكوادر الفنية المتميزة، وتحسين الأداء المالي للشركات.