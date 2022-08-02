الفالح : هيئة تسويق الاستثمار ستعمل على جعل المملكة وجهة جاذبة وستبرز الفرص

أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، يهدف لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليميا وعالميا، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

وبين أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.