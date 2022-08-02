إطلاق النسخة الثانية من برنامج بطولات وألعاب الشباب "نشاطي" 

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "نشاطي"، حيث يستمر البرنامج على مدار ثمانية أشهر بداية من شهر أغسطس ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٣، بواقع ٨ فعاليات مختلفة مقسمة الى ٥ فعاليات في الأماكن العامة و٣ فعاليات شاطئية في عدة مدن مختلفة. ويستهدف فئة الشباب تحت سن ١٨ سنة وعائلاتهم. ويهدف البرنامج إلى زيادة المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة واللياقة البدنية، وتعزيز الترابط الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات برنامج "جودة الحياة" أحد أهم برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقالت شيماء الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "سعداء بأننا ومن خلال إطلاق برنامج "نشاطي" سنحقق قفزة نحو الأمام ضمن مهمتنا للمساعدة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة. حيث سيعمل البرنامج على تنشيط جهودنا لجعل الصحة والعافية في مقدمة اهتماماتنا والمساهمة بشكلٍ كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في رفع مستوى ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية الأسبوعية في المملكة إلى ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠".

سيقام برنامج "نشاطي" في سبع مدن مختلفة في أنحاء المملكة ابتداءً بمنطقة الباحة محافظة بلجرشي في "المنتزه الوطني ببلجرشي" الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٢ حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢، حيث ستشمل البطولات منافسات في كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة. وعلى صعيد آخر ستشمل الألعاب على ممارسة رياضات مختلفة منوعة تحت إشراف نخبة من المدربين خلال كامل الفترة.

يسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وذلك ضمن مظلة وزارة الرياضة إلى تكثيف جهوده في الوصول إلى كافة أفراد المجتمع حول المملكة. وذلك كان واضحا من خلال العديد من المبادرات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ بداية هذا العام ٢٠٢٢، حيث إن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هو الجهة الرئيسية لرفع نسبة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع السكان لتصل إلى ٤٠٪ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.