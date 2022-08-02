النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب العالمي .. برنت عند 98.63 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استيعاب المستثمرين لتوقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية، بينما يجتمع منتجو النفط في تكتل أوبك+ هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بخصوص زيادة الإمدادات.

وكشفت مسوح أمس الإثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واجهت صعوبة لتعزيز النشاط في يوليو مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19، الأمر الذي أبطأ الإنتاج.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت 1.40 دولار أو 1.4 في المائة إلى 98.63 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 1.1 في المائة إلى 92.89 دولار للبرميل.

وقال مصدران من ثمانية في أوبك+ لرويترز إنه ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر، في حين قال الباقون إن من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن.

كما يترقب المستثمرون البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية، حيث يتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

ومن المنتظر أن يعلن معهد البترول الأمريكي أول تقرير لهذا الأسبوع في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش.