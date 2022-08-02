أرباح "بي بي" تتجاوز 8.5 مليار دولار في الربع الثاني .. الأعلى منذ 14 عاما

كشفت عملاقة النفط والغاز البريطانية بريتش بتروليوم عن زيادة أرباحها في الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أمثال لتسجل أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، لتنضم بذلك إلى منافستها "شل" في جني فوائد ارتفاع أسعار النفط والغاز.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أعلنت الشركة أن أرباح تكلفة الاستبدال الأساسي، "تعريف الشركة لصافي الأرباح" ، حققت قفزة في الأرباح لتتجاوز 8.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وأعلنت بريتش بتروليوم أنباء جيدة للمستثمرين، حيث ارتفعت توزيعات أرباح المساهمين بنسبة 10% وتم تكثيف خطة إعادة شراء الأسهم بمبلغ 3.5 مليار دولار أخرى مستحقة قبل نهاية سبتمبر.

ومع ذلك، تأتي النتيجة في الوقت الذي تسعى فيه الأسر جاهدة لسداد الفواتير التي ترتفع بسرعة ويتزايد فيه الغضب إزاء الأرباح الهائلة التي أعلنتها شركات النفط والطاقة بعد إعلان نتائج سنتريكا المالكة لكل من "شل" و"بريتش جاز" الأسبوع الماضي.

كما حذرت بريتيش بتروليوم من أنه ليس من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة خلال الصيف، وتوقعت أن تظل أسعار النفط الخام والغاز مرتفعة خلال الربع الثالث وسط تعطل الإمدادات من روسيا.

