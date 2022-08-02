مليار جنيه إسترليني إنفاق الأندية الإنجليزية في موسم الانتقالات.. أرسنال الأعلى

تخطت قائمة الصفقات التي وقعتها أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حاجز المليار جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الحالية وقبل انطلاق موسم 2022-2023.

ووفقا لمبالغ الانتقالات التي أعلنت رسميا أو نشرت عبر وسائل الإعلام الأوروبية فقد بلغت قيمة الصفقات 1061 مليون جنيه إسترليني.

وتصدر نادي أرسنال قائمة الأكثر إنفاقا على اللاعبين هذا الموسم ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حيث دفع أكثر من 118 مليون جنيه إسترليني مقابل الظفر بخدمات كل جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي (45 مليون جنيه إسترليني) وأولكسندر زينتشنكو من مانشستر سيتي (30 مليون جنيه إسترليني)، وفابيو فييرا من بورتو (40 مليون يورو)، وماركينيوس من ساو باولو (3 ملايين جنيه إسترليني)، يليه نادي مانشستر سيتي الذي أنفق 96 مليون على لاعبين هما، إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند (51 مليون جنيه إسترليني) وكالفن فيليبس من ليدز يونايتد (45 مليون جنيه إسترليني).

وصرف نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة نحو 60 مليون جنيه على 3 لاعبين ، هم سفين بوتمان من ليل (35 مليون جنيه إسترليني) ومات تارجت من أستون فيلا (15 مليون جنيه إسترليني)، ونيك بوب من بيرنلي (عشرة ملايين جنيه إسترليني)

ولم يصرف كل من ناديي بورنموث وليستر سيتي أي مبالغ في موسم الانتقالات.