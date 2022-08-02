"ميتسوبيشي" تربح 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول بارتفاع 198%

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء تسجيل أرباح قبل حساب الضرائب تقدر بـ 739.29 مليار ين (5.6 مليار دولار) خلال الربع الأول.

وهذه الارباح تمثل زيادة بنسبة 198% مقارنة بالأرباح التي تم تسجيلها خلال نفس الربع من العام الماضي وبلغت 247.77 مليار ين.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 5443.34 مليار ين.

وقد أبقت الشركة على توقعاتها بالنسبة للنمو خلال العام الجاري بأكمله.

