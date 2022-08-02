أنت هنا

أخبار الشركات- عالمية

"ميتسوبيشي" تربح 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول بارتفاع 198%

"ميتسوبيشي" تربح 5.6 مليار دولار خلال الربع الأول بارتفاع 198%

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء تسجيل أرباح قبل حساب الضرائب تقدر بـ 739.29 مليار ين (5.6 مليار دولار) خلال الربع الأول.
وهذه الارباح تمثل زيادة بنسبة 198% مقارنة بالأرباح التي تم تسجيلها خلال نفس الربع من العام الماضي وبلغت 247.77 مليار ين.
وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 5443.34 مليار ين.
وقد أبقت الشركة على توقعاتها بالنسبة للنمو خلال العام الجاري بأكمله.
 

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- عالمية