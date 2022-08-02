الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بمخاوف الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن عززت بيانات مصانع عالمية ضعيفة مخاوف من تباطؤ اقتصادي، في حين ساد التوتر الأسواق قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة لتايوان.

وبحلول الساعة 7:08 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة.

وذكرت ثلاثة مصادر وفقا لرويترز أن من المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايوان اليوم، وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وأنهت الأسهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وأسيا وأوروبا جددت المخاوف المرتبطة بالطلب.

لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعما من نتائج قوية لشركة بي.بي النفطية المدرجة في لندن التي صعد سهمها 3.1 في المائة بعد إعلان الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت التوقعات.