بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي .. انخفاض وول ستريت قبل بيانات أنشطة المصانع في يوليو

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين بعد ارتفاع قوي الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بشأن الأرباح، مع ترقب المستثمرين بيانات نشاط المصانع بعد استطلاعات مماثلة من الصين ومنطقة اليورو غذت مخاوف الركود.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بداية التعاملات 17.91 نقطة أو 0.43 في المئة، إلى 4112.38 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 72.73 نقطة، أو 0.59 في المئة، إلى 12317.96 نقطة عند الفتح.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 89.42 نقطة، أو 0.27 في المئة، إلى 32755.71 نقطة عند الفتح.