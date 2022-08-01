273 مليون ريال أرباح "سلوشنز" في الربع الثاني بارتفاع 6%

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني حيث حققت الشركة صافي ربح 273 مليون ريال مقابل 256 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع نحو 7%.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من العام 2022م بمبلغ 17 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 73مليون ريال نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 317 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ (244 مليون ريال).

تعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي الى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 20.8٪ وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 21.8٪ والخدمات الرقمية بنسبة 0.1٪.

وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ (50 مليون ريال)، نتيجةً للارتفاع في المصاريف العمومية والادارية بمبلغ (30 مليون ريال)، بالإضافة الى الارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ (20 مليون ريال). بالإضافة لذلك ، فقد ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 4 مليون ريال، و ارتفع مصروف الزكاة بمبلغ ( 10 مليون ريال).