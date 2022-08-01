"بنك الجزيرة" يربح 257.8 مليون ريال في الربع الثاني .. بارتفاع 2.6 %

أعلن بنك الجزيرة تحقيق صافي ربح 257.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022، بارتفاع 2.6 % عن نفس الربع من 2021.

ويعود السبب لإنخفاض مصاريف العمليات بنسبة 14 % جراء إنخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان، قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها و مصاريف الإيجارات و المباني.

من جهته وافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على توزيع 328 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2022، بواقع 0.40 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

وستكون الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول الأحد 7 أغسطس، والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع الاثنين 15 أغسطس.