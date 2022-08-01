الذهب قرب ذروة 3 أسابيع وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يحد من المكاسب

استقر الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم مدعوما بضعف الدولار في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0903 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند 1765.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من يوليو عند 1767.79 دولار يوم الجمعة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1782.50 دولار.

وانخفض الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حد من مكاسب السبائك التي لا تدر عائدا.

وبحسب (رويترز) قال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي: "ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب على الرغم من أن ارتفاع العوائد الاسمية والحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية اليوم يعيق قدرة السبائك على مواصل مكاسب الأسبوع الماضي".

وارتفع الذهب 2.2 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء له منذ مارس، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما في ذلك الانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيحظى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري الذي سيعلن يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 904.83 دولار.

وقفز البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2162.89 دولار.

