صرف 37.8 مليون ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" لمشاريع خدمات بنية تحتية

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء"، صرف 37.8 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية، وخدمات المياه في عدة مشاريع سكنية في مناطق مختلفة.

وبين أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج المحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.

وأوضح، أن الإيرادات صرفت على مشاريع (إسكان بدر، وإسكان الرس، وإسكان تيماء، وإسكان أملج، وإسكان الأحساء، وإسكان أبها التعاون، وإسكان خميس مشيط، ومشروعي الدمام الشمالي والجنوبي).

وأشار إلى أن المادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص "تحدد الوزارة أوجه الصرف (من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة) على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكد، استمراره بتخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة للمشاريع السكنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة احتياجات عدد من المشروعات السكنية، مبينا أن الصرف يشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.