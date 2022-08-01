بدءا من النسخة القادمة .. دوري أبطال آسيا يقام على موسم واحد

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023 - 2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلا من المواعيد السابقة حيث كانت تقام من فصل الربيع إلى الخريف.

وتنطلق دوري أبطال آسيا في نسخة 2023 - 2024 اعتبارا من الدور التمهيدي الأول في 8 أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2023.

وفي المقابل، تقام مباريات الأدوار الإقصائية من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقام النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و 18 مايو 2024.

وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين :

- الدور التمهيدي الأول : 8 أغسطس 2023.

- الدور التمهيدي الثاني : 15 و 22 أغسطس 2023.

- دور المجموعات الجولة الأولى : الغرب 18 و 19 سبتمبر 2023، الشرق 19 و 20 سبتمبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الثانية : الغرب 2 و 3 أكتوبر 2023، الشرق 3 و 4 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الثالثة : الغرب 23 و 24 أكتوبر 2023، الشرق 24 و 25 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الرابعة : الغرب 6 و 7 نوفمبر 2023، الشرق 7 و 8 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الخامسة : الغرب 27 و 28 نوفمبر 2023، الشرق 28 و 29 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات الجولة السادسة : الغرب 11 و 12 ديسمبر 2023، الشرق 12 و 13 ديسمبر 2023.

- دور الثمن نهائي : الغرب 12 و 13 و 19 و 20 فبراير 2024، الشرق 13 و 14 و 20 و 21 فبراير 2024.

- دور الربع نهائي : الغرب 4 و 5 و 11 و 12 مارس 2024، الشرق 5 و 6 و 12 و 13 مارس 2024.

- قبل النهائي : الغرب 16 و 23 أبريل 2024، الشرق 17 و 24 أبريل 2024.

- النهائي : 11 و 18 مايو 2024.

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023 - 2024 من خلال الدور التمهيدي في 1 أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات من 18 سبتمبر إلى 14 ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 مايو 2024.

وفيما يلي مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2023 - 2024 :

- الدور التمهيدي الأول : 1 و 2 و 8 و 9 أغسطس 2023.

- الدور التمهيدي الحاسم : 15 و 16 و 22 و 23 أغسطس 2023.

- دور المجموعات - الجولة الأولى: الغرب والجنوب يومي 18 و 19 سبتمبر 2023، آسيان والشرق والوسط 20 و 21 سبتمبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الثانية : الغرب والجنوب 2 و 3 أكتوبر 2023، آسيان والشرق والوسط 4 و 5 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الثالثة : الغرب والجنوب 23 و 24 أكتوبر 2023، آسيان والشرق والوسط 25 و 26 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الرابعة : الغرب والجنوب 6 و 7 نوفمبر 2023، آسيان والشرق والوسط 8 و 9 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات الجولة الخامسة : الغرب والجنوب 27 و 28 نوفمبر 2023، آسيان والشرق والوسط 29 و 30 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات الجولة السادسة : الغرب والجنوب 11 و 12 ديسمبر 2023، آسيان والشرق والوسط 13 و 14 ديسمبر 2023.

- قبل نهائي منطقة آسيان : 5 و 6 فبراير 2024.

- قبل نهائي الغرب - الذهاب : 12 و 13 فبراير 2024.

- قبل نهائي الغرب - الإياب : 19 و 20 فبراير 2024.

- نهائي آسيان : 22 فبراير 2024.

- نهائي الوسط : 14 و 21 فبراير 2024.

- نهائي الجنوب - 13 و 20 فبراير 2024.

- نهائي الغرب - الذهاب: 16 و 23 أبريل 2024.

- قبل نهائي المناطق : 6 و 7 و 13 و 14 مارس 2024.

- نهائي المناطق : 17 و 24 أبريل 2024.

- نهائي كأس الاتحاد الآسيوي : 5 مايو 2024.

وجرى المصادقة على استبعاد قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال تعادل الفريقين، وبدلا منها، جرى اعتماد خوض وقت إضافي وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، وسيجرى تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتبارا من موسم 2023 - 2024.