بعد رفع عدد المنتخبات إلى 48 .. آسيا تحصل على 8 مقاعد في مونديال 2026

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027، وتمتلك آسيا 8 مقاعد مباشرة في كأس العالم 2026 إلى جانب مقعد يحسم عبر الملحق، بعد قرار توسيع البطولة لتضم 48 منتخبا.

وذكر الاتحاد الآسيوي اليوم الاثنين، أنه جرى اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد مشاورات ونقاش مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتقديم ملخص عن هذه المشاورات إلى لجنة المسابقات في الاتحاد، وكذلك إعلام الأطراف الأخرى المعنية، وتقرر اعتماد 4 مراحل في تصفيات كأس العالم 2026، وفق التالي :

- الدور الأول للتصفيات المشتركة : يتضمن 22 منتخبا، هي المصنفة بين المركزين 26 و47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل المنتخبات عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

- الدور الثاني للتصفيات المشتركة : يتضمن 36 منتخبا، هي المنتخبات المصنفة بين المركزين الأول و 25 إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18 منتخبا) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

- التصفيات الآسيوية : يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، بحيث وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، وتتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

- الملحق الآسيوي : يتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق (المجموع ستة منتخبات)، ويتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق القاري.

في المقابل، تتواصل تصفيات كأس آسيا 2027، عقب نهاية الدورين الأول والثاني من التصفيات المشتركة، وفق التالي :

- ملحق تصفيات كأس آسيا : تتقابل 10 منتخبات من الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الخمس الفائزة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

- الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا يضم 24 منتخبا (المنتخب صاحب التصنيف الأعلى بين الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة، والمنتخبات الـ 18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في الدور الثاني من التصفيات المشتركة، والمنتخبات الـ 5 الفائزة في ملحق تصفيات كأس آسيا)، ويتم تقسيمها على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

ويعتمد نظام التصفيات على مشاركة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادا وطنيا، ويمكن أن يطرأ عليه بعض التغييرات حسب العدد النهائي للمنتخبات المشاركة.

كذلك صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على مقترح روزنامة مسابقات المنتخبات الوطنية وكرة الصالات والكرة الشاطئية لـ 2023 و 2024، حسب ما هو موضح أدناه، مع منح الإدارة في الاتحاد صلاحية تعديل أيام المباريات عند الضرورة.

مسابقات المنتخبات الوطنية

- كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 من 1 إلى 18 مارس.

- كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2023 من 3 إلى 20 مايو.

- تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2024 من 4 إلى 12 سبتمبر.

- كأس آسيا تحت 23 عاما 2024 من 10 إلى 28 يناير.

- تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 من 6 إلى 14 سبتمبر.

- نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 من 7 إلى 25 يناير.

- تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2025 من 21 إلى 29 سبتمبر.

- نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2025 من 6 إلى 23 فبراير.

- تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2027 من 19 إلى 27 سبتمبر.

- تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2025 من 19 إلى 27 أكتوبر.

- نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2025 من 3 إلى 20 أبريل.

- تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما 2027 من 17 إلى 25 أكتوبر.

- كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 من 16 إلى 26 مارس.

- كأس آسيا للكرة الشاطئية 2025 من 20 إلى 30 مارس.

- تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024 من 2 إلى 13 أكتوبر.

- نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024 من 1 إلى 12 فبراير.

- تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 من 15 إلى 26 أكتوبر.

- نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 من 11 إلى 22 فبراير.

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2023 من 16 إلى 27 أغسطس.

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2024 من 10 إلى 24 يوليو.

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2025 من 9 إلى 20 يوليو.

- بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2026 من 5 إلى 16 أغسطس.