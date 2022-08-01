الصين تحذر: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي إذا ذهبت بيلوسي إلى تايوان

قالت الصين اليوم الإثنين إن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.

صدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية. وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، سيكون لها تأثير سياسي جسيم، وفقا لرويترز.

وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة اليوم وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

