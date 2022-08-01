«إنفاذ» يقيم 12 مزادا لبيع 124 عقارا بين أراض تجارية وسكنية وزراعية

يعتزم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة 12 مزادا علنيا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة بين 1 حتى 10 آب (أغسطس) 2022.وتعرض المزادات أكثر من 124 عقارا تتنوع بين أراض تجارية، سكنية، زراعية، فلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد أرباح الذي يقام حضوريا ليعرض 11 عقارا في منطقة الرياض، ومزاد قمم الحضوري الذي يعرض ثمانية عقارات في منطقة الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض خمسة عقارات في مدينة جدة، ومزاد البركة الإلكتروني الذي يعرض أربعة عقارات في محافظة الدوادمي، ومزاد روابي القصيم الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارا في القصيم، ومزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض خمسة عقارات في منطقة المدينة المنورة، ومزاد نسيم الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقارا في محافظة الطائف.