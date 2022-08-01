إيطاليا تسبق الجدول الزمني في تجميع مخزونات الغاز

تسبق إيطاليا الجدول الزمني المحدد لتجميع مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ومن الممكن أن تصبح مركزا للغاز في أوروبا، حسبما قال ستيفانو فينير، الرئيس التنفيذي لشركة سنام إس بي إيه الإيطالية للغاز في تصريحات أمس.ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، قال فينير: "نحن في وضع جيد من حيث مخزونات الغاز، حيث إن لدينا الآن 7.5 مليار متر مكعب"، ويتمثل الهدف في تجميع نحو 11 مليار متر مكعب بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).واشترت سنام أيضا وحدتي تخزين عائمتين لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، لإضافة سعة لتخزين الغاز الطبيعي المسال على مدار العامين المقبلين، على الرغم من أن إحدى الوحدتين واجهت معارضة شعبية في مدينة بيومبينو الساحلية.يشار إلى أن أزمة الطاقة الحالية هي الأسوأ في أوروبا منذ عقود، وكانت القارة تعالج بالفعل انخفاض مخزونات الغاز قبل الحرب في أوكرانيا، كما تضرب موجة حر الآن أجزاء من المنطقة وتجهد شبكات الكهرباء وتعرض خطط أمن الطاقة للخطر. وخفضت روسيا مرة جديدة إمدادات الغاز إلى الغرب مع تعليق صادراتها إلى لاتفيا، وأعلنت مجموعة الغاز الروسية العملاقة في بيان على تليجرام أمس الأول، "علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا، بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز".وصدر هذا الإعلان بينما خفضت غازبروم بشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" هذا الأسبوع، مشيرة إلى ضرورة صيانة أحد التوربينات. وسبق أن خفضت روسيا حجم شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي دون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يعد إلى موسكو بسبب العقوبات، التي فرضها الغربيون في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.