بعد 10 أعوام من الخسائر الفادحة .. ازدهار شركات النفط الصخري الأمريكية

تتجه شركات التنقيب الأمريكية عن النفط الصخري خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إعلان تسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من العام الجاري، لتغير بذلك مسار نحو عشرة أعوام من الخسائر التي فاقمتها الديون، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.ووفقا لتقديرات أعدتها "بلومبيرج"، حققت أكبر 28 شركة أمريكية مستقلة لإنتاج النفط، ويتم تداول سهمها في البورصة، 25.5 مليار دولار في شكل تدفقات نقدية حرة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي. وقالت "بلومبيرج" إنه في هذه المدة الزمنية، ستحقق سيولة نقدية كافية لتعويض ربع ما خسرته خلال العشرة أعوام الماضية، حيث تكبدت خسائر بنحو 115 مليار دولار جراء جائحة كوفيد - 19. ووفقا لمعلومات "بلومبيرج" من المتوقع أن يتجاوز التدفق النقدي الحر للعام بأكمله 100 مليار دولار، أي: أكثر من ضعف ما تحقق العام الماضي، وتسعة أمثال ما تحقق بشكل إجمالي في الفترة بين عامي 2018 و2020.وفي أوروبا، سجل جميع شركات النفط الكبرى تقريبا أرباحا في الربع الثاني حتى الآن، من شركة أوكوينور النرويجية إلى توتال إنرجيز الفرنسية، كما زاد عائدات المساهمين بعد ارتفاع الأرباح.ووفقا لـ "بلومبيرج"، ارتفعت أرباح شركة الطاقة الإيطالية "إيني إس بي أيه" خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع المقابل قبل عام.وبلغ صافي أرباح "إيني" في الربع الثاني 3.81 مليار يورو، أو 1.07 يورو للسهم، مقارنة بـ 247 مليون يورو أو 0.06 يورو للسهم. وسجلت "إيني" أرباحا معدلة بلغت 3.80 مليار يورو أو 1.07 يورو للسهم في هذه الفترة.وارتفعت عائدات الشركة في هذا الربع بنسبة 93.7 في المائة من 16.29 مليار يورو العام الماضي إلى 31.55 مليار يورو. وارتفع سعر شراء الأسهم في "إيني" بعد ارتفاع الأرباح بسبب ارتفاع سعر النفط والغاز.وستعيد الشركة شراء أسهم بقيمة 1.3 مليار يورو العام الجاري، ليرتفع الإجمالي إلى 2.4 مليار يورو، وهو ما يقترب من الحد الأقصى الذي تم تحقيقه في معدل إعادة الشراء المحدد سلفا.بدورها قالت سيبسا الإسبانية، إن هوامش التكرير لمجموعة النفط والغاز قفزت 323 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أحدث أنباء عن أرباح وفيرة في مجال الطاقة.وارتفع الهامش، وهو دلالة على الربحية، إلى 19.1 دولار للبرميل في الربع الثاني من 4.5 دولار في المتوسط خلال الإطار الزمني نفسه من عام 2021.