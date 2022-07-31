الرئيس الأوكراني : محصول الحبوب قد ينخفض إلى النصف بسبب الحرب

قال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد، إن محصول البلاد هذا العام قد يكون نصف الكمية المعتادة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكتب فولوديمير زيلينسكي على "تويتر" قائلا "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف".

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الهجوم الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".

وتواجه أكرانيا، وهي مورد رئيسي للحبوب في العالم، صعوبات في توصيل الحبوب للمشترين بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود.

وتوفر اتفاقية وقعت برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو ممرا آمنا للسفن التي تحمل حبوبا للخروج من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب معبرا عن أمله في أن تبدأ مغادرة أول السفن مطلع الأسبوع.