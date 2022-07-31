الأسهم السعودية ترتفع 100 نقطة وتتداول فوق مستوى 12150 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.8 في المائة، والتي تعادل 100 نقطة، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 12250 نقطة.

ونما الناتج المحلي السعودي الإجمالي 11.8 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية تقديرية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني الأفضل خلال نحو 11 عاما.

و قاد ارتفاع السوق خلال تعاملات اليوم، قطاع المواد الأساسية ثم البنوك بشكل رئيسي، بعد رتفاعهما 0.5 و1.8 في المائة.

وتداول سهم مصرف الراجحي على مكاسب 0.5 في المائة، بعد إعلان المصرف عن تحقيقه صافي ربح بلغ 4.2 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، بارتفاع 18.1 % مقارنة بالفترة المماثلة.

وبين المصرف بحسب بيان له على تداول، أن زيادة الأرباح جاءت من نمو دخل العمليات بنسبة 12.8 في المائة، وذلك بدعم من نمو صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

في حين ارتفع سهم أرامكو 0.6 في المائة، وهو الأكثر دعما لحركة المؤشر العام، تلاه سهم سابك للمغذيات المرتفع 5.6 في المائة.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 181 شركة، بينما تراجعت أسهم 16 شركة.