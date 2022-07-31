الاقتصاد السعودي ينمو 11.8 % في الربع الثاني .. أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2011

نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 11.8 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية تقديرية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني الأفضل خلال نحو 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011.

كما يعد النمو المسجل في الربع الثاني 2022 خامس نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".

ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 23.1 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

في حين نما القطاع غير النفطي 5.4 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.2 في المائة.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 1.8 في المائة، بدعم نمو القطاع النفطي 4.8 في المائة.