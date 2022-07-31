تحديد النطاق السعري للاكتتاب في "الدولية للموارد البشرية" بين 31 و 34 ريال للسهم

حددت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل للشركة الدولية للموارد البشرية، النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين بين (31 و 34) ريال للسهم.

وبينت أنه سيتم طرح 500,000 سهم تمثل 20 % من أسهم الشركة بعد الطرح، وسيتم تخصيص 500,000 سهم تمثل نسبة 100 % للمستثمرين المؤهلين.

وأوضحت أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (124,990) سهم.

وأشارت إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ يوم الأحد 31 يوليو وتنتهي في الثلاثاء 2 أغسطس

(نشرة الإصدار)