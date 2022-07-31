"تهامة" : تعديل الإتفاقية مع "دابليو بي بي" لتصبح "المتحدة" هي الشركة القابضة الجديدة

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق تمديد مدة إستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الاخرى المطلوبة لتصبح قبل 31 ديسمبر 2022، والمتعلقة بإبرامها إتفاقية مع مجموعة "دابليو بي بي" لتأسيس شركة جديدة في السعودية تحت مسمي "أي سي جي السعودية".

حيث تم تعديل هيكل الإتفاقية بحيث تصبح "المتحدة للإعلان" هي الشركة القابضة الجديدة، حيث ستقوم "دابليو بي بي" بنقل بعض شركاتها إلى "المتحدة" وستتنازل تهامة عن 20 % من مليكتها في "المتحدة" إلى "دابليو بي بي" لتصبح ملكية تهامة في "المتحدة" بعد إنتهاء كافة الإجراءات 30 %.