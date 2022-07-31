"رعاية" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة لشراء وبيع أسهم بنسبة 100 % في "جوار"

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سمارت ميد للاستثمار لشراء وبيع أسهم بنسبة 100 % في شركة جوار للخدمات الطبية بمقابل نقدي.

وبينت "رعاية"، أن مذكرة التفاهم تصبح سارية المفعول من تاريخ تنفيذها من قبل الطرفين وستنتهي في إحدى الحالتين، أيهما أسبق :

1 - إذا قررت رعاية الإنسحاب في أي وقت من الصفقة بأثر فوري وذلك عن طريق إخطار البائع كتابيا، أو توقيع اتفاقية شراء الأسهم والاتفاقيات النهائية.

2 - ينتهي العرض غير الملزم تلقائيا إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم من قبل رعاية والبائع في أو قبل التاريخ الذي يقع بعد 6 أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.

وأوضحت الشركة، أن قيمة الصفقة المقترحة سيتم سدادها نقدا، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بناء على نتائج الفحص النافية للجهالة على النحو المتفق عليه من قبل الأطراف.