طرح وثيقة تنظم المنافسة بسوق المحتوى الرقمي في المملكة

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة "تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي"، داعية العموم إلى إبداء مرئياتهم حولها، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنظيم المنافسة في سوق المحتوى الرقمي في المملكة، من خلال إعداد إطار تنظيمي واضح لتعزيز المنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.وأفادت الهيئة بأن الوثيقة استندت إلى دراسة وتحليل أسواق المنصات الرقمية، لتحديد المشكلات والمخاطر المتعلقة بالمنافسة فيها، إضافة إلى تطوير أدوات جديدة، ووضع سياسات وتوصيات تسهم في الحد من الاحتكار، كما تناولت الفوائد الاقتصادية والاستثمارية المرجوة من تنظيم المنافسة العادلة، التي تخدم المستهلكين والقطاع على المدى الطويل.كما تضمنت الوثيقة إعداد هيكل خاص بالمنافسة بين المنصات، ووضع تنظيمات لتحقيق المنافسة العادلة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، واقتراح سياسات تتماشى مع جميع الأنظمة ذات الصلة في المملكة.وحثت الهيئة العموم وجميع الجهات ذات العلاقة على إبداء مرئياتهم، وتقديم اقتراحاتهم عبر الوسائل المتاحة انطلاقا من اهتمام الهيئة ومجلس المحتوى الرقمي بإشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في صياغة التنظيمات، حيث تستقبل المرئيات حتى تاريخ 28 أغسطس المقبل من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.إلى ذلك أعلنت "هيئة الاتصالات" بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، عن مسابقة بحثية عالمية حول الشبكات غير الأرضية Non-Terrestrial Networks من خلال مبادرة شبكات المستقبل، بهدف دعم البحث والابتكار في مجال شبكات الاتصالات المستقبلية.وأوضحت الهيئة أن استقبال الأوراق العلمية والبحثية من الباحثين والباحثات يستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2022، على أن تتضمن حلولا ابتكارية تسهم في تمكين الشبكات غير الأرضية التي يتوقع أن تكون نواة لشبكات الجيل السادس للاتصالات مستقبلا.وبينت الهيئة أن الأوراق المقدمة سيجري تحكيمها ودعوة أبرز عشر أفكار منها للعرض على منصة "المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية" الذي ستنعقد أعماله في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، كما ستقيم الأفكار المقبولة حينها وتمنح الجوائز لأفضل ثلاث أوراق منها.