"بوينج" تقترب من استئناف تسليم طائرات 787 دريملاينر بعد عيوب تصنيعية

قالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وافقت على خطة الفحص والتعديل الخاصة بشركة بوينج لصناعة الطائرات لاستئناف تسليم طائرات 787 دريملاينر.وأضافت المصادر أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وافقت على خطة "بوينج" بعد مناقشات مطولة، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للشركة باستئناف عمليات تسليم الطلبيات في آب (أغسطس) بعد أن أوقفتها في أيار (مايو) 2021.وفي 17 يوليو، قالت "بوينج" للصحافيين إنها "قريبة جدا" من استئناف تسليم طائرات بوينج 787.وأحالت إدارة الطيران الاتحادية تساؤلات بخصوص الموافقة إلى شركة بوينج، وقالت "نحن لا نعلق على الشهادات الجارية".ولم تؤكد "بوينج" قرار الموافقة الجمعة، لكنها قالت إنها "ستواصل العمل بشفافية مع إدارة الطيران الاتحادية وعملائنا من أجل استئناف تسليم طائرات 787".وواجهت شركة بوينج مشكلات في إنتاج هذا النوع من الطائرات على مدار أكثر من عامين. وفي سبتمبر 2020، قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها "تحقق في عيوب التصنيع" في بعض طائرات بوينج 787.وفي أعقاب حادثتي تحطم لطائرتين من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019، تعهدت إدارة الطيران الاتحادية بالتدقيق عن كثب في شركة بوينج.وعلقت "بوينج" تسليم طائرات 787 بعد أن أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف بشأن طريقة الفحص المقترحة. وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت في السابق توجيهين بشأن صلاحية الطيران لمعالجة مشكلات الإنتاج للطائرات، التي في الخدمة، ورصدت مشكلة جديدة في يوليو 2021.وقال براين ويست، المدير المالي لشركة بوينج الأسبوع الماضي في مكالمة هاتفية للمستثمرين إن الشركة لديها 120 طائرة من طراز 787 في المخزون، وإنها "تحرز تقدما في استكمال إعادة العمل اللازم لإعدادها للتسليم".وأضاف أن بوينج "تنتج بأسعار منخفضة للغاية وسنواصل القيام بذلك حتى استئناف عمليات التسليم، والعودة تدريجيا إلى خمس طائرات شهريا مع مرور الوقت"، ولم تستأنفت شركة تصنيع الطائرات عمليات التسليم إلا في مارس 2021 بعد توقف دام خمسة أشهر ثم أوقفت التسليم مرة أخرى. وجاءت الموافقة الجمعة بعد مناقشات مطولة مع إدارة الطيران الاتحادية.وقالت الإدارة إنها تريد من "بوينج" التأكد من أن لديها "خطة قوية لإعادة العمل التي يجب أن تؤديها على حجم كبير من طائرات 787 الجديدة في التخزين" وأن "عمليات التسليم الخاصة ببوينج مستقرة".وذكرت إدارة الطيران الاتحادية في فبراير أنها ستحتفظ بسلطة إصدار شهادات صلاحية الطيران حتى تثق بأن "عمليات مراقبة الجودة والتصنيع في بوينج تنتج باستمرار طائرات من طراز 787 تلبي معايير التصميم الخاصة بإدارة الطيران الاتحادية".