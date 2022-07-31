"الصناعة" تحث متاجر التجزئة على منح الأولوية للمنتجات الوطنية

حث وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، مسؤولي متاجر التجزئة الكبرى على الاهتمام بالمنتجات الوطنية ومنحها الأولوية، وإعطائها المكانة، التي تليق بها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وبنات الوطن وتمكينهم.جاء ذلك خلال زيارة الوزير لعدد من متاجر التجزئة الكبرى في المملكة التي خصصت منصات ومواقع لعرض السلع الوطنية المطبقة لهوية "صناعة سعودية"، والتي تعاونت فيها "هيئة تنمية الصادرات السعودية" مع هذه المتاجر، لتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحوها، وذلك تحت مظلة برنامج "صنع في السعودية".وشملت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية ثلاثة من كبرى متاجر الأغذية والسلع الاستهلاكية، التي تمتلك عددا من الفروع ونقاط البيع في مختلف مناطق المملكة وسيتم الاستفادة من منصاتها ومساحتها بشكل مرحلي وعبر جميع الفروع للوصول إلى مزيد من العملاء.وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود برنامج "صنع في السعودية" الذي يهدف إلى رفع قيمة ومكانة السلع الوطنية في الأسواق المحلية من خلال تقديم عديد من الجهود التسويقية والترويجية المقدمة للشركات الوطنية الأعضاء المسجلة في البرنامج، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 1500 شركة سعودية وأكثر من سبعة آلاف منتج مسجل منذ إطلاقه في مارس 2021.وقال المهندس عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية: إن "الصادرات السعودية" ممثلة في برنامج "صنع في السعودية" تسخر إمكاناتها لإبراز المنتج السعودي عبر إيجاد الفرص التسويقية المناسبة له دوليا ومحليا، ونسعد بتعاون القطاع الخاص في الاعتزاز بالصناعات الوطنية وتسخير الإمكانات لتوجيه القوة الشرائية نحوها.