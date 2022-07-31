عصر الأمونيا الرخيصة أصبح شيئا من الماضي .. أزمة الغاز ترفع أسعار الأسمدة

ارتفعت الأسعار مرة أخرى في سوق الأسمدة، حيث جعلت أزمة الطاقة في أوروبا عملية تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.وارتفع سعر الغاز، وهو المدخل الرئيس لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين، في أوروبا بعد أن خفضت روسيا من الإمدادات إلى أكبر أسواقها في أعقاب الحرب وفرض العقوبات الغربية عليها، وأدى هذا إلى زيادة أسعار إنتاج الأسمدة.وقال أليكسيس ماكسويل، المحلل في خدمة "بلومبيرج" للأسواق صديقة البيئة إن عصر الأمونيا الرخيصة أصبح الآن "شيئا من الماضي".يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، قالت في حزيران (يونيو) الماضي، إن الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة مثل الأسمدة قد يحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج ويزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقرا التي تواجه فواتير واردات قياسية.وأوضحت "الفاو" في تقرير أن مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية بلغ ارتفاعات قياسية وزاد بمعدلات أعلى من زيادة أسعار الغذاء خلال العام الماضي، وهو ما يشير إلى أسعار أقل بالقيم الحقيقية لعديد من المزارعين.وأضافت المنظمة "ولا تبشر هذه النتائج باستجابة على جانب العرض تقودها السوق يكون من شأنها كبح مزيد من الارتفاعات بأسعار الغذاء في الموسم 2022-2023 وربما في الموسم الذي يليه".ويتزامن ارتفاع تكاليف المستلزمات، المرتبط بزيادة أسعار الوقود وتعطل خطوط الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع قفزة قياسية بأسعار المواد الغذائية هذا العام، وفقا لمؤشر السلع الغذائية العالمي الذي تصدره "الفاو".وتوقعت المنظمة أن يدفع ارتفاع الأسعار فواتير الواردات الغذائية العالمية إلى مستويات قياسية لتزيد 3 في المائة هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 1.8 تريليون دولار.لكن عديدا من الدول النامية من المتوقع أن تخفض كميات وارداتها الغذائية مع ارتفاع الأسعار. وتتوقع "الفاو"‭‭ ‬‬أن تخفض البلدان الأقل نموا الكميات بحدة من أجل خفض فواتير وارداتها الإجمالية.وتابعت المنظمة "هذه إشارات مقلقة من منظور الأمن الغذائي، وتشير إلى أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف العالمي، فيما قد ينذر بإنهاء قدرتهم على التعامل مع ارتفاعات الأسعار".