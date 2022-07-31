معركة الغاز تعزز موقف روسيا الاقتصادي وتشعل أزمة إمدادات في أوروبا

تحول الغاز الطبيعي إلى سلاح في الحرب بين روسيا والغرب منذ أن بدأت القوات تنفيذ عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير)، الأمر الذي عزز موقف روسيا اقتصاديا، وأشعل أزمة طاقة بين دول الاتحاد الأوربي المستمرة في البحث عن إمدادات تعوض الغاز الروسي، وفقا لـ"الفرنسية".أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، في 22 شباط (فبراير) الماضي، مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا. ولطالما كان المشروع يثير التوتر بين برلين من جهة، وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، جراء تخوفهم من أنه سيزيد اعتماد ألمانيا على إمدادات الطاقة الروسية.كما تخشى أوكرانيا من أن تخسر العائدات التي يدرها نقل الغاز في حال تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.وبعد الحرب في أوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط والغاز نتيجة المخاوف من إمكانية تراجع الإمدادات، وفي الثاني من مارس، حظر الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية.لكنه استثنى مقرضين رئيسين على ارتباط وثيق بقطاع الطاقة، ما يعكس اعتماد عدة دول في الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.وفي الثامن من مارس، حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن واردات النفط والغاز الروسية الموجهة إلى الولايات المتحدة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة الثلثين هذا العام، بينما أكدت بريطانيا أنها ستوقف وارداتها من الطاقة الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية 2022.وفي 23 مارس، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الزبائن الأوروبيين للغاز الروسي تسديد فواتيرهم بالدولار واليورو، ردا على تجميد احتياطيات من العملات تملكها روسيا في الخارج تبلغ قيمتها 300 مليار دولار. وأعلن بأن موسكو لن تقبل بعد الآن غير الدفعات التي تتم بالروبل من الدول "غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.بدروها، حذرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من أن تسديد الدفعات بالروبل سيشكل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو.ووافقت واشنطن على تزويد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وفي 27 أبريل، قطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا، في خطوة وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ"الابتزاز".وفي 21 مايو، قطعت روسيا الغاز عن فنلندا التي رفضت الدفع بالروبل وأثارت حفيظة موسكو بطلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كما قطعت روسيا الإمدادات أيضا عن هولندا والدنمارك ردا على رفضهما الدفع بالروبل. وخفضت روسيا مرة جديدة إمدادات الغاز إلى الغرب مع تعليق صادراتها إلى لاتفيا، حيث أعلنت مجموعة الغاز الروسية العملاقة في بيان على تيليجرام أمس، "علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا، بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز".