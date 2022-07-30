الشركات البريطانية تعمل على قطع علاقاتها مع الصين 

تعمل الشركات البريطانية على قطع علاقاتها الاقتصادية مع الصين في أعقاب تزايد التوترات السياسية والأمنية بين بكين والغرب.

وقال توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية قوله إن إعادة الهيكلة المفاجئة لسلاسل الإمداد من الصين يمكن أن تتسبب في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وقال دانكر لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن آلاف الشركات في بريطانيا تعيد التفكير حاليا بشأن سلاسل الإمداد تحسبا لتشدد المشاعر السياسية المناهضة للصين.

وبحسب "الألمانية"، حذر دانكر من أن بريطانيا تحتاج إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد واستئناف التعاون مع الشركاء القدامي، مثل الاتحاد الأوروبي- إذا تم وقف التعامل مع الصين. وأشار إلى أنه إذا لم يتم هذا، فإن سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات "ستكون أغلى ثمنا وبالتالي ستتسبب في حدوث تضخم" وسيعاد تحديد الاستراتيجية التجارية لبريطانيا.